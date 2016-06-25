محافظ البحيرة يناقش مشاكل الرى والصرف الزراعى بمركز إدكو

شدد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى للصيادين المنتفعين من بحيرة إدكو، عند إنشاء مشروع مجرور إدكو لتعميق مصرف إدكو بطول 14 كم وعمق 5.1 متر عند منطقة البوغاز، والذى تنفذه وزارة الرى بتكلفة تبلغ 60 مليون جنيه، بما يحقق التوازن المطلوب بين حماية المنطقة من الغرق وعدم تأثر مصدر رزق الصيادين، وذلك من خلال عمل بوابات سهل التحكم فيها بالفتح والغلق، ضمانًا لعدم تأثر الصيادين بأى نقص يحدث فى مياه البحيرة.

جاء ذلك خلال تفقده لأعمال وزارة الرى بدائرة مركز إدكو، بحضور مهندس حسين عاشور وكيل وزارة الرى، ورجب عبد العظيم وكيل الوزارة، ومهندس عماد ميخائيل رئيس مصلحة الرى، وهانى دعبس رئيس قطاع الرى، وعبد الحميد شرف رئيس مدينة إدكو، ومحمد زين الدين عضو مجلس النواب عن دائرة إدكو، وشيخ الصيادين، وجمع من أهالى مركز ومدينة إدكو.

ووجه محافظ البحيرة بسرعة الانتهاء من إحلال وتجديد محطة إدكو للصرف الزراعى، نظرًا لقدمها وحاجتها الماسة للتجديد، حيث تخدم زمام 40 ألف فدان وتصرف على مصرف القصور، وتصب فى مصرف إدكو، كما وجه وكيل وزارة الرى بضرورة توفير المياه اللازمة لمحطات مياه الشرب، ومراعاة ذلك بجميع مآخذ المحطات.

- تأجيل زيارة وزير الرى لمحافظة البحيرة لتفقد المشروعات الجديدة بمركز إدكو