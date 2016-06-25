محافظ بورسعيد يتفقد مشروع إسكان المنحة الإماراتية جنوب المحافظة

تفقد اليوم السبت، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مشروع إسكان المنحة الإماراتية والمرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعى جنوب بورسعيد، ورافقه خلال الجولة المهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظ، والنائب أحمد فرغلى عضو مجلس النواب ورؤساء الأحياء ومديرى المديريات ومديرى العموم بالديوان العام وبيت العائلة.

ومن جانبه، أعلن الغضبان أن مشروع الإمارات يشمل على عدد 168 عمارة بإجمالى وحدات سكنية 4032 وحدة، ويعتبر من المشروعات النموذجية المتكاملة، والتى تم الانتهاء من أكثر من 95% من المشروع، حيث يضم مسجد يسع 1200 مصلى، و2 مدرسة ووحدة صحية ونقطة إطفاء وإسعاف ونقطة شرطة ومحلات للأغراض المتعددة.

وأشار الغضبان، إلى عمل حزام شجرى أخضر حول المنطقة بالكامل، وجارى العمل بالتوازى على إنهاء توصيل كافة المرافق تمهيدًا لافتتاح المشروع خلال الفترة المقبلة، ووجه مديرية الطرق والنقل بالمحافظة بالبدء فى رصف جميع الطرق داخل المشروع، والتى سيطلق عليها حى الإمارات حتى موقع جامعة بورسعيد بحى الجنوب.

وفى سياق متصل، قال المحافظ إن المنطقة ستشهد طفرة كبرى من خلال المشروعات السياحية والاستزراع السمكى والمناطق الزراعية، لافتًا لأن هدفنا جميعًا عودة بورسعيد إلى سابق عهدها.

كما تفقد المحافظ مشروع الـ121 عمارة، والذى يمثل المرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يسير معدل العمل فيه بصورة طيبة.

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