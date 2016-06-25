عمر جابر يشارك للمرة الأولى في خسارة بازل أمام سانت جالين

شارك عمر جابر ظهير أيمن نادي الزمالك المحترف حديثا في صفوف نادي بازل السويسري رفقة فريقه أمام سانت جالين في مباراة ودية.

وبدأ النادي السويسري فترة الإعداد قبل بداية الموسم المقبل 2016/2017 بمباراة ودية أمام أحد فرق الدوري السويسري سانت جالين.

وانتهت المباراة بفوز سانت جالين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في وجود عمر جابر.

جابر شارك في المباراة بشكل أساسي، قبل أن يخرج في الدقيقة الـ 63 ضمن مجموعة من التغييرات قام بها المدرب أورس فيجر.

سانت جالين تقدم في الدقيقة الـ 29 عن طريق يانيس تافير، قبل أن يدرك كالا التعادل سريعا لبازل في الدقيقة الـ 32.

سانت جالين أضاف الهدف الثاني في الدقيقة الـ 42 لينتهي الشوط الأول بتقدمهم بهدفين مقابل هدف.

في شوط المباراة الثاني أضاف بونجاكو الهدف الثالث لسانت جالين في الدقيقة الـ 47، قبل أن يقلص بازل الفارق في الدقيقة الـ 59.

وحين اقتربت المباراة من النهاية، أضاف سانت جالين الهدف الرابع في الدقيقة الـ 90 لينتهي اللقاء بفوز سانت جالين بأربعة أهداف مقابل هدفين.