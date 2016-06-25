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7 مشاكل صحية أكثر شيوعًا بين كبار السن

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7 مشاكل صحية أكثر شيوعًا بين كبار السن 7 مشاكل صحية أكثر شيوعًا بين كبار السن
يسلط تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" الضوء على أبرز المشاكل الصحية الأكثر شيوعا بين الأشخاص المسنين وتتضمن الآتى :
>1- سلس البول: هى واحدة من أهم المشاكل الصحية الأكثر شيوعا بين كبار السن، وقد تكون فى النساء مع بداية سن اليأس.
>2- وجود مشاكل فى السمع والرؤية:ومن الشائع أنه بمجرد أن يتقدم الناس فى العمر، فإنهم يصابون بتدهور الرؤية وضعف حاسة السمع.
>3- التهاب المفاصل:فغالبية كبار السن يعانون من التهاب المفاصل، ويجدون صعوبة فى التحرك.
>4- الخرف: كبار السن أكثر عرضة للإصابة بنسيان الأشياء وصعوبة فى تذكر المواعيد والكلام، ويكون أكثر شيوعا من مرض الزهايمر .
>5- اضطراب النوم: كبار السن يستيقظون فى وقت مبكر ولديهم صعوبة فى النوم.
>6- مشكلة الأسنان:فمن المشاكل المرتبطة بتقدم العمر انخفاض إنتاج اللعاب ومرض السكر وغيرها، يمكن أن تؤدى إلى مزيد من مشاكل اللثة وفقدان الأسنان .
>7- الاكتئاب:هو واحد من أهم المشاكل الصحية التى تصيب كبار السن، كما أن الاكتئاب يساهم فى الإصابة بالمشاكل الرئيسية الأخرى مثل الزهايمر ومشاكل القلب والتهاب المفاصل.

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