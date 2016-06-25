7 مشاكل صحية أكثر شيوعًا بين كبار السن

يسلط تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى" الضوء على أبرز المشاكل الصحية الأكثر شيوعا بين الأشخاص المسنين وتتضمن الآتى :>1- سلس البول: هى واحدة من أهم المشاكل الصحية الأكثر شيوعا بين كبار السن، وقد تكون فى النساء مع بداية سن اليأس.>2- وجود مشاكل فى السمع والرؤية:ومن الشائع أنه بمجرد أن يتقدم الناس فى العمر، فإنهم يصابون بتدهور الرؤية وضعف حاسة السمع.>3- التهاب المفاصل:فغالبية كبار السن يعانون من التهاب المفاصل، ويجدون صعوبة فى التحرك.>4- الخرف: كبار السن أكثر عرضة للإصابة بنسيان الأشياء وصعوبة فى تذكر المواعيد والكلام، ويكون أكثر شيوعا من مرض الزهايمر .>5- اضطراب النوم: كبار السن يستيقظون فى وقت مبكر ولديهم صعوبة فى النوم.>6- مشكلة الأسنان:فمن المشاكل المرتبطة بتقدم العمر انخفاض إنتاج اللعاب ومرض السكر وغيرها، يمكن أن تؤدى إلى مزيد من مشاكل اللثة وفقدان الأسنان .>7- الاكتئاب:هو واحد من أهم المشاكل الصحية التى تصيب كبار السن، كما أن الاكتئاب يساهم فى الإصابة بالمشاكل الرئيسية الأخرى مثل الزهايمر ومشاكل القلب والتهاب المفاصل.

السن له أحكامه.. توقف المسنين عن قيادة السيارات يصيبهم بالاكتئاب