تحرير 1540 مخالفة خلال حملة مرورية فى الإسماعيلية

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية، اليوم السبت، بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، بضرورة عودة الانضباط المرورى فى المحافظة.

وتمكنت الحملة، التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 1540 مخالفة مرورية متنوعة، وشملت 554 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"، و166 مخالفة إزالة ملصقات و145 مخالفة انتظار خاطئ، وحجز 4 سيارات و204 مخالفات سحب رخص قيادة وتسيير، و99 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، و66 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و95 مخالفة تجاوز السرعة "رادار"، و112 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 95 رخص لمخالفة البيئة.

كما تمكنت الحملة من ضبط 30 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، وتحرير 16 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية و14 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و93 مخالفة عدم ارتداء خوذة .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

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