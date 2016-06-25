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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية بالمنوفية

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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية بالمنوفية ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية بالمنوفية
تمكنت مباحث مركز أشمون بمحافظة المنوفية، من ضبط تشكيل عصابى لسرقة الماشية، وذلك أثناء سرقتهم رأس ماشية، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارا من الرائد خالد مكاوى رئيس مباحث مركز شرطة منوف من أهالى قرية الحامول، بتمكنهم من ضبط كل من ـ إبراهيم م ع س– 23 عاما عامل، محمد س م م – 29 عاما عامل ومقيمان دائرة المركز، أثناء قيامهما بسرقة رأس ماشية جاموس من حظيرة ماشية كائنة بقرية سنجرج – دائرة المركز ملك المدعو أحمد ا ا ا – 46 عاما سائق، وسيرهم بها بقرية الحامول – دائرة المركز.

بالانتقال والفحص تم ضبط المتهمان وبحوزتهما رأس الماشية وبمواجهتهما اعترفوا بارتكابهما الواقعة، بالاشتراك مع المدعو طاهر ع ا 30 عاما بدون عمل، ومقيم بذات الناحية "تم ضبطه"، وأضافوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الماشية من قريتهم والقرى المجاورة وبتطوير مناقشتهم واعترفوا بارتكاب وقائع أخرى تم تحرير عن الواقعة المحضر رقم 7597 جنح مركز منوف لسنة 2016 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت مباحث مركز الباجور بالمنوفية، من ضبط 3 عاطلين وبحوزتهم 3 فرش حشيش قبل ترويجهم تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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