الخارجية: أنباء إعادة فتح السفارة المصرية فى دمشق "غير صحيحة"

نفى المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، صحة ما تداولته المواقع الإخبارية بشأن إعادة فتح السفارة المصرية فى دمشق.

وأشار فى بيان صحفى اليوم السبت، إلى أن البعثة المصرية تمارس مهامها فى دمشق منذ عام 2011 على مستوى القائم بالأعمال "محمد ثروت سليموتقدم الرعاية القنصلية للمصريين المتواجدين فى سوريا منذ ذلك الوقت.

وأضاف أبو زيد، بأن آخر الجهود التى قامت بها البعثة المصرية تمثلت فى ترحيل المجموعة الرابعة من المصريين العالقين فى سوريا يوم الخميس الماضى.

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