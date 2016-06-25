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السيسي يوجه بإنشاء مجمعات رياضية على أعلى مستوى بمناطق الإسكان الاجتماعى

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السيسي يوجه بإنشاء مجمعات رياضية على أعلى مستوى بمناطق الإسكان الاجتماعى السيسي يوجه بإنشاء مجمعات رياضية على أعلى مستوى بمناطق الإسكان الاجتماعى
اجتمع الرئيس عبد الفتاح اليوم، السبت، بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إنه تم خلال الاجتماع استعراض عدداً من الجوانب المتعلقة بإنشاء مُجمع رياضى ثقافى اجتماعى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يعمل على تحقيق عدة أهداف، من بينها تشجيع ممارسة الرياضة، والاستدامة فى استخدام المنشآت الرياضية وتوظيفها على مدار العام، فضلاً عن تنمية البُعد الثقافى والاجتماعى من خلال إقامة فعاليات فنية وثقافية، بما يساهم فى إبراز الجانب الحضارى فى العاصمة الإدارية الجديدة ويؤهلها لأن تكون مدينة حديثة ومتطورة تفى بجميع الاحتياجات اللازمة للمواطنين.

من جانبه، وجه الرئيس السيسى، بمواصلة الخطوات العملية والجهود اللازمة للمضى قدماً فى إنهاء التصميمات الخاصة بالمشروع توطئة للبدء فى تنفيذه.

كما وجه الرئيس بأهمية إنشاء كيانات مشابهة فى التجمعات السكنية الخاصة بالإسكان الاجتماعى وكذا بالمساكن البديلة للعشوائيات، مشيراً إلى الأثر الإيجابى لهذه المراكز التى ستيسر ممارسة الرياضة، وتساهم فى زيادة الوعى وتنمية الثقافة والمعرفة والاِرتقاء بالذوق العام.

وأشار الرئيس إلى أن الاهتمام بمثل تلك المنشآت من شأنه أن يوفر المجال الملائم للاستفادة من طاقات الشباب واكتشاف المواهب التى يمكن صقلها وتدريبها لرفع اِسم عالياً فى مختلف المحافل الرياضية الإقليمية والدولية.

الرئيس يوجه بإنشاء كيانات رياضية بـ"الإسكان الاجتماعى"

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