أول تعليق من مى مدحت بعد ظهورها مع مؤسس فيس بوك وأوباما

أكدت مى مدحت، رائدة الأعمال المصرية الشابة، فى أول تعليق لها عقب ظهورها مع مؤسس فيس بوك مارك زوكربيرج، والرئيس الأمريكى باراك أوباما، أنهم يعدون أقوى رجال فى العالم، وأن المهمة لم تكن سهلة، بل كانت شرفا عظيما بالنسبة لها.

وكتبت "مدحت" فى بيان باللغة الإنجليزية، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، شكرا لكم جميعا على الكلمات الرقيقة، لقد تلقيت المئات من المكالمات، والرسائل، والبريد الإلكترونى، وأشعر بالسعادة من كل المشاعر الإيجابية وكلمات التشجيع، وسأحاول الرد على كل كلمة صغيرة منهم، ولكنى أريد أن أتوقف للحظة لأشكركم جميعا، وأعرب عن امتنانى لكل شخص ساندنا وآمن بإيفنتوس.

وأضافت أن الجلوس فى اجتماع مع الرئيس باراك أوباما ومارك زوكربيرج، أقوى رجلين فى العالم لم يكن مهمة سهلة، إنه شرف عظيم وأنا سعيدة للغاية لتمثيل مصر وجميع رواد الأعمال العرب.

وأشارت رائدة الأعمال الشابة، أن يوم الأمس كان حدثا كبيرا للغاية، ولكنه كان مجرد بداية، فلا زال لديها المزيد لتقديمه فى عالم الفعاليات، وتقديم تجربة أفضل لجميع مستخدميها فى كل أنحاء العالم.

وتابعت أنها تود شكر أسرتها الداعمة، وأصدقائها، ومعلميها، والمستثمرين فى شركتها، وعملائها وشركائها لإيمانها بإيفنتوس، مضيفة أنها لم تكن لتصل للأمس دون دعمهم جميعا.

وتقدمت الفتاة المصرية بالشكر لكل من ساعد فى تشكيل إيفنتوس ونموها، مضيفة أنها لن تتمكن من ذكرهم جميها فى التحديث الذى نشرته عبر فيس بوك، ولكنها حاولت جمع مجموعة من الأسماء التى عملت فى فريقها فى إيفنتوس.



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أول تعليق من مى مدحت

- بالصور.. "مى مدحت" مصرية تصدرت قمة ريادة الأعمال وجلست بين أوباما وزوكربيرج.. عملت بإحدى الشركات العالمية وقدمت استقالتها لتحقيق حلمها بإنشاء شركة خاصة..وابتكارها تطبيق "Eventtus" وضعها على أول الطريق