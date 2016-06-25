محمد بن راشد يعتمد استراتيجية دبى الصناعية حتى 2030.. تهدف لإضافة 165 مليارا

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبى، عن اعتماد استراتيجية دبى الصناعية حتى عام 2030 اليوم السبت، مؤكداً أن الخطة تضم 75 مشروعا وتهدف لإضافة 165 مليارا للناتج المحلى.

وقال حاكم دبى فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بموقع التدوين المصغر تويتر، "اعتمدنا اليوم استراتيجية دبى الصناعية حتى العام 2030.. تضم الخطة 75 مشروعا وتهدف لإضافة 165 مليارا لناتجنا المحلى، سنركز على الصناعات المرتبطة بقطاع الطيران والسفن البحرية والصناعات الدوائية والمعادن المصنعة كالألومنيوم والصناعات الحلال والمعدات والآلات".

وأضاف "25 جهة حكومية وخاصة ستكون مسئولة عن تنفيذ مشاريعنا الصناعية القادمة، ونسعى لاقتصاد كلى متوازن وقوى وقادر على مسايرة تغيرات الاقتصاد العالمى".

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