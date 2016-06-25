سفير موريتانيا يلتقى نائب أمين عام الجامعة العربية لبحث استعدادات استضافة القمة

قال السفير ودادى ولد سيدى هيبة، سفير موريتانيا بمصر ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، إنه سيلتقى نائب الأمين العام للجامعة العربية، نهاية الأسبوع الجارى، لمناقشة آخر استعدادات نواكشوط لاستضافة القمة العربية المقبلة.

وأضاف السفير ودادى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن اجتماعه بنائب الأمين العام للجامعة العربية يأتى فى إطار الاجتماعات الرسمية الروتينية التى تعقد بين الأمانة العامة للجامعة العربية والدولة المستضيفة للقمة.

وأشار سفير موريتانيا بالقاهرة إلى أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا، فى نهاية لقائه بنائب الأمين العام، يكشف خلاله عن آخر استعدادات موريتانيا لاستضافة القمة العربية المقبلة المقررة فى يوليو المقبل.

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