مصادر يمنية: بان كى مون يصل الكويت خلال يومين لدفع عملية السلام

قالت مصادر يمنية قريبة من المفاوضات الجارية بالكويت بين طرفى صراع الأزمة اليمنية، إن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، سيصل الكويت خلال اليومين القادمين لدفع المفاوضات باتجاه عملية السلام.

وقالت المصادر اليمنية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المبعوث الأممى لليمن إسماعيل ولد الشيخ، سيطرح خلال جتماع كى مون بطرفى الأزمة اليمنية (وفد الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا من جهة ووفد الحوثيين وعلى صالح من جهة أخرى)، رؤية لحل الأزمة استنادا لرؤية الطرفان.

وأكدت المصادر أن وفد الحكومة اليمنية اضطلع على بعض التفاصيل الخاصة بتلك الرؤية إلا أنه احتفظ على بعض النقاط.

وأكدت المصادر على التزام الحكومة اليمنية بتحقيق السلام فى اليمن من خلال انسحاب الميلشيات من المدن، وتسليم السلاح، ونقل الحكومة للعاصمة صنعاء.

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