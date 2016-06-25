أخبار عاجلة

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
تنكيس الأعلام بالدقهلية حدادا على أرواح شهداء كنيستي طنطا والإسكندرية -
عبد الفتاح: فرض الطوارئ وتشكيل مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب «مسألة شكلية» -
«وفد الغربية» يطالب بأخذ الإجراءات الاحترازية تجنبا لأعمال إرهابية مماثلة -
فيديو| القرموطي ينهار بالبكاء بسبب تفجيرات طنطا والإسكندرية -
مساء dmc - مسئول بكشافة الكاتدرائية المرقسية يكشف كواليس لحظة تفجير الكنيسة -
مساء الأنوار: لقاء مع مرتضى منصور وأحمد مرتضى على هامش تولي إيناسيو تدريب نادي الزمالك -
اختفاء فتاة بالبدرشين.. ووالدها: "ذهبت لحفظ القرآن ولم تعد" -
مساء الأنوار: إيناسيو يكشف لصحيفة ريكورد البرتغالية انطباعاته الأولى عن نادي الزمالك -
مساء الأنوار: لاعبو الأهلي لكرة اليد يتابعون أخبار الحادثين الإرهابيين من المغرب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصادر يمنية: بان كى مون يصل الكويت خلال يومين لدفع عملية السلام

Google+ Print
مصادر يمنية: بان كى مون يصل الكويت خلال يومين لدفع عملية السلام مصادر يمنية: بان كى مون يصل الكويت خلال يومين لدفع عملية السلام
قالت مصادر يمنية قريبة من المفاوضات الجارية بالكويت بين طرفى صراع الأزمة اليمنية، إن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كى مون، سيصل الكويت خلال اليومين القادمين لدفع المفاوضات باتجاه عملية السلام.

وقالت المصادر اليمنية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن المبعوث الأممى لليمن إسماعيل ولد الشيخ، سيطرح خلال جتماع كى مون بطرفى الأزمة اليمنية (وفد الشرعية المعترف بها دوليا من جهة ووفد الحوثيين وعلى صالح من جهة أخرى)، رؤية لحل الأزمة استنادا لرؤية الطرفان.

وأكدت المصادر أن وفد الحكومة اليمنية اضطلع على بعض التفاصيل الخاصة بتلك الرؤية إلا أنه احتفظ على بعض النقاط.

وأكدت المصادر على التزام الحكومة اليمنية بتحقيق السلام فى اليمن من خلال انسحاب الميلشيات من المدن، وتسليم السلاح، ونقل الحكومة للعاصمة صنعاء.


>- سفارة اليمن بالقاهرة: نتابع حادث مقتل إحدى الطالبات اليمنيات فى المنيل
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

صدمة.. الحكومة ترفع شعار “ادفع لخدمة العملاء”.. اعرف تسعيرة وزارة الكهرباء

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

هيئة البترول: الحكومة تدرس قرارًا بتفعيل الكروت الذكية للوقود

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

برلماني يطالب الحكومة بمنع انتشار مرض أنفلونزا الطيور

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان

الحكومة: استيراد كميات كبيرة من اللحوم والدواجن قبل حلول شهر رمضان