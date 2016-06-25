حركة الشباب الصومالية تتبنى هجوم مقديشو وتنشر صورا للحادث

أعلنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة، مسؤوليتها عن الهجوم المسلح الذى استهدف فندق "ناسا هبلود" بـالعاصمة مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.إعلان - Ads إعلان - Ads
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ونشرت الحركة على الانترنت، اليوم السبت، صورًا لبداية الهجوم الذى نفذه عناصر مسلحة تابعين لها على الفندق الذى يقطنه مسؤولون من الحكومة.
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هجوم مسلح من عناصر حركة الشباب الصومالية
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هروب بعض الأهالى من الهجوم
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فندق "ناسا هبلود" فى عاصمة الصومال
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>