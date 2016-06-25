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حركة الشباب الصومالية تتبنى هجوم مقديشو وتنشر صورا للحادث

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حركة الشباب الصومالية تتبنى هجوم مقديشو وتنشر صورا للحادث حركة الشباب الصومالية تتبنى هجوم مقديشو وتنشر صورا للحادث
أعلنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة، مسؤوليتها عن الهجوم المسلح الذى استهدف فندق "ناسا هبلود" بـالعاصمة مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ونشرت الحركة على الانترنت، اليوم السبت، صورًا لبداية الهجوم الذى نفذه عناصر مسلحة تابعين لها على الفندق الذى يقطنه مسؤولون من .

حركة الشباب الصومالية تتبنى هجوم مقديشو وتنشر صورا للحادث (1)
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هجوم مسلح من عناصر حركة الشباب الصومالية

حركة الشباب الصومالية تتبنى هجوم مقديشو وتنشر صورا للحادث (2)
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هروب بعض الأهالى من الهجوم

حركة الشباب الصومالية تتبنى هجوم مقديشو وتنشر صورا للحادث (3)
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فندق "ناسا هبلود" فى عاصمة الصومال

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