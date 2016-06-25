حركة الشباب الصومالية تتبنى هجوم مقديشو وتنشر صورا للحادث

أعلنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة، مسؤوليتها عن الهجوم المسلح الذى استهدف فندق "ناسا هبلود" بـالعاصمة مقديشو، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

ونشرت الحركة على الانترنت، اليوم السبت، صورًا لبداية الهجوم الذى نفذه عناصر مسلحة تابعين لها على الفندق الذى يقطنه مسؤولون من الحكومة.



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هجوم مسلح من عناصر حركة الشباب الصومالية



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هروب بعض الأهالى من الهجوم



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فندق "ناسا هبلود" فى عاصمة الصومال

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