تجديد حبس المتهم بسب الصحابة وتعليم أطفال قرية بكفر صقر مذهب الشيعة45 يوما

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، برئاسة المستشار سامى عبد الرحيم، تجديد حبس الشيعى المتهم بسب الصحابة وتعليم أطفال قرية المؤانسة بكفر صقر المذهب الشيعى، 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى واقعة المحضر رقم 2221لسنة 2015 إدارى كفر صقر.

وكانت تحريات جهاز الأمن الوطنى بالشرقية، أكدت أن "الصادق محمد حسن أبوشعيشع" مواليد 1963 ومقيم المؤانسة كفر صقر، حاصل على دبلوم المعهد الفنى التجارى، يقتنع بالعديد من الأفكار المتطرفة التي تعد ازدراءً لصحيح الدين الإسلامى، منها بطلان خلافة أبوبكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان ابن عفان، وعدم جواز رفع الأذان أو أداء الصلاة إلا خلف إمام من أل البيت أو من ينوب عنه بإذنه، وسب أمهات المؤمنات مثل "عائشة بنت أبى بكر، وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وازدراء بعض الصحابة ولعنهم، والادعاء بأنهم من أهل النار، مثل أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وجواز اللطم على الوجوه حزنا على وفاة الحسين بن على رضى الله عنه.

واستغل المتهم كونه رئيسا لمجلس إدارة جمعية فاطمة الزهراء لتنمية المجتمع بالقرية، المشهرة برقم 22351 لسنة 2011، فى تأسيس دار حضانة بدون ترخيص، وإلحاق بعض أطفال القرية بها، وتعليمه لأطفال المذهب الشيعى.

كما أكدت تحريات جهاز الأمن الوطنى، تواصل المتهم مع بعض الصفحات الإلكترونية من خلال الأنترنت والقنوات الفضائية، وفخره باعتناقه لتلك الأفكار، وسعيه لتلقى دعم مادى من قيادات تعتنق ذات أفكاره تقيم داخل وخارج البلاد، لاستقطاب عناصر جديدة، والتحريض على الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية.

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