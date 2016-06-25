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السجن 5 سنوات لمتهمين بمقاومة السلطات فى سوهاج

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السجن 5 سنوات لمتهمين بمقاومة السلطات فى سوهاج السجن 5 سنوات لمتهمين بمقاومة السلطات فى سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، بمعاقبة المتهمين "بهاء.ع.ح" و"محمد.ع.ع" بالسجن 5 سنوات لكل منهما، لاتهامهما باستعمال القوة والعنف مع ضابطى مباحث بدائرة مركز طما أثناء تنفيذ حكم قضائى ضدهما.

ترجع وقائع القضية إلى عام 2015 بدائرة مركز طما، عندما قام ضابطان شرطة بمركز طما، وهما أحمد خلف والهيثم إبراهيم، وبرفقتهما القوة من رجال الشرطة، بمحاولة القبض على المتهمين لتنفيذ حكم قضائى عليهما، إلا أن المتهمين حاولا الهروب والتصدى لرجال الشرطة وأطلقا عليهما النار من سلاح كان بحوزتهما، وتمكنت القوة المصاحبة للضابطين من السيطرة عليهما وضبطهما.

وبعد تقنين الإجراءات، اعترف المتهمان بالواقعة، ووجهت إليهما النيابة تهمة مقاومة السلطات وحيازة سلاح بدون ترخيص، وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.


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