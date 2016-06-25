5 أطعمة لاغنى عنها لكل سيدة.. أهمها الخس والبرتقال وعين الجمل

كشفت دراسة أمريكية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون عن قائمة بأفضل الأطعمة التى يجب أن تتناولها كل سيدة كى تتمتع بصحة جيدة بعد التقدم فى العمر وتقليل فرص الإصابة بالأمراض الخطيرة.

وأوضحت الدراسة أن هذه الأطعمة تشمل: البرتقال والتفاح والكمثرى والخس وعين الجمل، لافتة إلى أن الاعتماد على الخضروات والفواكه والأطعمة التى تحتوى على كميات قليلة من السكر والملح والدهون غير المشبعة، وهو ما يحد من تدهور صحة السيدات بعد التقدم فى العمر.

وتوصل الباحثون إلى هذه النتائج بعد تقييم بيانات حوالى 55 ألف سيدة لمدة 30 عاما، كما كشفت الدراسة أيضا أن تناول تفاحة صغيرة يوميا يقلل فرص زيارة الطبيب عدة مرات خلال السنة بنسبة 9%.

كانت الأبحاث السابقة قد أوصت السيدات بتناول حفنتين من عين الجمل أو المكسرات أسبوعيا، إذ ثبت أن ذلك يساهم فى الحد من خطر الإصابة بمرض السكر والأزمة القلبية والحد من القلق والتوتر ومكافحة الزهايمر وسرطان البروستاتا والثدى وخفض كولسترول الدم.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Nutrition" خلال شهر يونيو الجارى.

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