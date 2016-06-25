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بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية بمركز إدكو

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بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية بمركز إدكو بالصور.. محافظ البحيرة يتفقد المشروعات الخدمية بمركز إدكو
قام اليوم الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة، بزيارة مركز إدكو لتفقد المشروعات الخدمية الجديدة وللوقوف على مدى جاهزية المؤسسات الحكومية، لتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بمرافقة القيادات الشعبية والتنفيذية ومحمد زين الدين، عضو مجلس النواب عن دائرة إدكو.

وقام بجولة بقرية 6 أكتوبر تفقد خلالها مركز شباب 6 أكتوبر، الذى يضم ملعب كرة قدم قانونى بتكلفة مليون و400 ألف جنيه، وكذلك تفقد المحافظ الوحدة الصحية بقرية 6 أكتوبر ووجه الوحدة المحلية بإزالة المحجر الموجود أمام الوحدة.

كما قام محافظ البحيرة بتفقد محطة طلمبات صرف إدكو المقامة على مصرف القصور، والتى تتكون من 3 وحدات إحداهم تعمل احتياطى و2 أساسى بطاقة 5 م3 /ث لكل وحدة، حيث وجه المحافظ بسرعة إحلال وتجديد المحطة التى تخدم زمام 300 ألف فدان بادكو.

وفى هذا السياق، قام محافظ البحيرة بتفقد مراحل التشغيل التجريبى لمصنع تدوير القمامة بإدكو، الذى يضم خط إنتاج جديد بتكلفة 20 مليون جنيه مساهمة مجتمعية من شركتى أبو قير وإسكندرية للأسمدة.

محافظ اسيو (1)
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محافظ البحيرة خلال تفقده الوحدة الصحية بمركز إدكو

محافظ اسيو (2)
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حافظ البحيرة خلال تفقده محطة صرف إدكو

محافظ اسيو (3)
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محافظ البحيرة خلال تفقده مشروعات الرى بإدكو

محافظ اسيو (4)
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