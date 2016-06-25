حى الجمرك بالإسكندرية يشن حملة لتطهير مطابق الصرف الصحى

شن حى الجمرك، اليوم السبت، تحت إشراف اللواء خالد محيى الدين رئيس حى الجمرك، ومعاون رئيس الحى للمرافق، حملة لإزالة وتطهير مطابق الصرف الصحى، بمرافقة مدير منطقة صرف الجمرك وفنيين وعمال الصرف، وتم المرور على المطابق والشنايش الموجودة بشارع سيدى مسعود، ومدى كفاءتها الاستيعابية بعد الانتهاء من أعمال التكريك الآلى بمحيط القطاع.

من جهة أخرى، قامت إدارة الكهرباء بالحى بمتابعة أعمال الصيانة للكشافات بمساكن القوات المسلحة ومسجد عبد الرحمن عن طريق فنى الإضاءة وسط، كما شن مسئولو منظومة النظافة بالحى، حملة صباحية بقطاعات الحى وأعمال رفع القمامة ومخلفات تقليم النخيل بعمال ومعدات الحى بعدد 16 نقلة ووزن 79 طنًا للفترة الصباحية.

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