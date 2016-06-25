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استقالة أمين حزب الغد ببيلا كفر الشيخ و6 أعضاء آخرين

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استقالة أمين حزب الغد ببيلا كفر الشيخ و6 أعضاء آخرين استقالة أمين حزب الغد ببيلا كفر الشيخ و6 أعضاء آخرين
أعلن هشام مصطفى حسن عبد القادر مدير التعليم الثانوى بإدارة سيدى غازى التعليمية، أمين حزب الغد لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، عن استقالته من عضوية حزب الغد، كما أعلن 6 أعضاء آخرين بمركز بيلا استقالتهم.

قال هشام مصطفى أمين الحزب لمركز بيلا المستقيل، إن أسباب استقالته ترجع إلى عدم التواصل والاهتمام من جانب قيادات الحزب بالمركزية بالقاهرة بقواعد الحزب وأعضائه بالمحافظة، ولرغبتهم فى الانضمام لحزب آخر.


>- حزب الغد بكفر الشيخ يعيد هيكلة أماناته ويقبل استقالة ثلاثة من أعضائه

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