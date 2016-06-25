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اعتقال شخصين في بلجيكا ضمن حملة لمكافحة الإرهاب

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اعتقال شخصين في بلجيكا ضمن حملة لمكافحة الإرهاب اعتقال شخصين في بلجيكا ضمن حملة لمكافحة الإرهاب

قوات الأمن البلجيكية

أوقفت الشرطة البلجيكية شخصين خلال مداهمات ليلية لمنازل ضمن حملة مكافحة الإرهاب، حسب ما أعلنه متحدث باسم مكتب النائب العام اليوم السبت.

وقال المتحدث إن شخصًا اعتقل في مدينة فيرفير شرقي بلجيكا والثاني في مدينة تورناي بحسب “بي بي سي”.

وأضاف المتحدث أنه من السابق لأوانه الحديث عن هجمات إرهابية، وأنه ينبغي استجواب الشخصين أولًا.

وتبقى بلجيكا في حالة تأهب لمواجهة أية هجمات إرهابية محتملة، حيث تعرض المطار وإحدى محطات المترو لهجمات في شهر مارس الماضي مما أدى إلى مقتل 32 شخصًا، وأعلن تنظيم “داعش” مسؤوليته عن الهجمات.

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