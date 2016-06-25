اهرب من علاقاتك المتوترة لتتمتع بصحة بدنية ونفسية أفضل

كشفت دراسة أمريكية جديدة، نشرها الموقع الإلكترونى لصحيفة"تايمز أوف إنديا" الهندية، أن الخروج من العلاقة السيئة، أمر جيد لصحتك البدنية والعقلية، وذلك لارتباط العلاقات ذات الطبيعة الجيدة مع تحسين الصحة العقلية للشباب.

وقال أحد الباحثين من جامعة بافلو فى نيويورك، إن العلاقات ذات الطبيعة السيئة، بها العديد من المشاكل ضارة بالصحة، ووجد أن حوالى ثلث العينة التى أجرى الفحص عليها حدث لهم تغيير كبير فى علاقاتهم على مدى عامين، إذ تم الأخذ بعين الاعتبار الدعم والعطف والمودة والانتقاد.

وحسب التقرير، أظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يتمتعون بعلاقات ذات جودة عالية، تكون صحتهم أفضل، وتبدأ الفوائد الصحية تتراكم بسرعة وتكون داعمة للشخص، أما بالنسبة للعلاقات ذات الطبيعة السيئة التى تستمر طويلا فلها العديد من الآثار الضارة منها، الاكتئاب، وارتفاع ضغط الدم، وغيرها من الأمراض.

وتضيف الدراسة، أنه يجب الاستغناء عن العلاقات ذات الطابع السىء، لتأثيرها السلبى على الصحة، والاحتفاظ بالعلاقات الجيدة التى تتمتع بالعطف والمودة.

- الحالة النفسية السيئة قد تعرضك للإصابة بأمراض القلب وخلل الهرمونات