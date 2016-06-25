4فوائد مثيرة للزبيب.. أبرزها علاج الإمساك

يستخدم المصريون الزبيب فى تزيين أطباق الحلويات خاصة الكنافة والبسبوسة، ولم تقتصر فوائدة على هذا فقط لكنه يوفر العديد من العناصر الغذائية الضرورية، وتناوله يومياً قد يوفر بعض الفوائد الصحية لوظائف الجسم.

وفى هذا السياق، كشف الموقع الإخبارى الأمريكى “Livestrong”، عن فوائد مذهلة للزبيب، وتشمل:

1- يعزز الطاقة

2- يعالج الإمساك

3- غنى بالفيتامينات

4- يخفض خطر الإصابة بالأمراض

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>الزبيب غنى بالكربوهيدرات، والسكريات الطبيعية، فهى تعطيك دفعة سريعة من الطاقة عند الشعور بالخمول.>تناول الزبيب بانتظام يمكن أن يساعد على تخفيف أو منع الإمساك، نظرًا لأنه مصدر جيد للألياف الغذائية.>الزبيب من الأطعمة الغنية بالفيتامينات الهامة لصحة الإنسان، والمعادن الأساسية التى يطلبها الجسم يوميا لصنع البروتينات التى تنقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، إضافة إلى أنه غنى جداً بالحديد والمواد المضادة للأكسدة.>يتميز الزبيب بأنه يقلل مخاطر الأمراض المزمنة، إذ كشفت دراسة علمية نشرت عام 2013 فى "مجلة علوم الأغذية" أن تناول الزبيب بانتظام يخفض مستويات السكر فى الدم، ويخفض ضغط الدم، ويخفض مستويات الكوليسترول فى الدم والدهون الثلاثية، ويعزز الشعور بالشبع.

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