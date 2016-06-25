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وزير الإعلام اللبنانى يدعو النازحين السوريين للعودة إلى بلادهم

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وزير الإعلام اللبنانى يدعو النازحين السوريين للعودة إلى بلادهم وزير الإعلام اللبنانى يدعو النازحين السوريين للعودة إلى بلادهم
قال وزير الإعلام اللبنانى رمزى جريج، إن النزوح السورى أصبح يشكل عبئا على لبنان، وينبغى على النازحين العودة إلى بلادهم، عندما تسمح الظروف.

ودعا "جريج"، فى حديث عبر إذاعة "لبنان الحر"، اليوم السبت، إلى "صحوة وطنية"، وقال رداً على كلام رئيس الوزراء اللبنانى سلام تمام، إن فاشلة، و"تمنيت على الرئيس سلام أن يستعمل تعبير تعثر بدلا من الفشل، فعجز الحكومة عن حل القضايا العالقة بسبب الخلافات السياسية القائمة بين القوى السياسية".

وأضاف وزير الإعلام اللبنانى "هذه الحكومة حكومة وحدة وطنية، وككل الحكومات التى تشبهها فهى لا تشكل فريق عمل منسجما، إنما تجمع قوى متناقضة ومختلفة فى الأمور السياسية مما يؤثر على عملها العادى، حتى فى الأمور التى تهم شؤون الناس".

ودعا جميع الفرقاء إلى "تحكيم الضمير للصحوة الوطنية وبالدرجة الأولى الفريق الذى يعطل انتخاب الرئيس، وهو حزب الله والتيار الوطنى الحر وسائر النواب المتأثرين برأيهم".

ورداً على سؤال حول قانون الانتخاب، اعتبر "جريج" أنه "من الصعب الاتفاق على قانون انتخاب"، داعياً للسعى إلى حل وسط، فالجمع بين قانون الانتخاب على قاعدة الأكثرى والنسبى، حل مقبول.

وأشار "جريج" إلى أن "الانتخابات ستجرى حتما تحت ضغط الرأى العام، وإذا لم يتفق على قانون جديد قد تجرى تحت قانون الستين ولا إمكان لأى تمديد".

وحول انتخاب رئيس للجمهورية، أكد "جريج" أن "فريق 14 آذار مدرك لمخاطر استمرار الشغور الرئاسى، وجميع مكوناته تطالب بالإسراع فى انتخاب رئيس الذى هو أولوية ومفتاح لباقى الحلول".

وأضاف "لو كان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مستعجلا لانتخاب رئيس لتلقف اقتراح الرئيس الحريرى، لكن عدم قيامه بذلك يعنى أنه ليس مستعجلا".

وكان رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريرى قد رشح النائب سليمان فرنجية الذى ينتمي لفريق 8 آذار لرئاسة الجمهورية، لكن معظم فريق 8 آذار لا يزال يقاطع جلسات انتخاب رئيس للجمهورية.


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