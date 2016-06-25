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مقتل 7 على الأقل فى الهجوم على فندق بمقديشو

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مقتل 7 على الأقل فى الهجوم على فندق بمقديشو مقتل 7 على الأقل فى الهجوم على فندق بمقديشو
قال ضابط بالشرطة إن هجوما نفذته حركة الشباب المتشددة على فندق فى العاصمة الصومالية مقديشو اليوم السبت أدى إلى مقتل سبعة أشخاص على الأقل.

وقال الميجر على حسن لرويترز بعد أن فجر المتشددون قنبلة ثم اقتحموا الفندق "لقى سبعة أشخاص على الأقل حتفهم فى التفجير وأصيب عشرة آخرون. أنقذنا الكثير من الأشخاص من الباب الخلفي."
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