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السودان: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى شأن يخص الشعب

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السودان: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى شأن يخص الشعب السودان: خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى شأن يخص الشعب
اعتبر السودان نتيجة التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى شأنا يخص الشعب البريطاني؛ فهو عملية ديمقراطية يقبل بها من عمل فى السياسية و قبل بالديمقراطية منهجا للحكم.

و قال السفير على الصادق الناطق الرسمى لوزارة الخارجية السودانية- فى تصريح لوكالة السودان للأنباء اليوم- لانتوقع أن يؤثر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى على علاقاتها مع السودان؛ ووصف العلاقات السودانية البريطانية بأنها "تاريخية و قديمة"؛ مشيرا إلى أنه رغم الجمود الذى أصاب هذه العلاقات خلال العقدين الماضيين ، إلا أن الطرفين أعربا اكثر من مرة على حرصهما على العودة بعلاقات البلدين الثنائية إلى وضعها الطبيعى لافتا إلى أنه قد تم أتخاذ عدة خطوات من الجانبين فى هذا الاتجاه.

وأضاف السفير على الصادق؛ "نحن على ثقة بأنه اذا توفرت الإرادة السياسية لدى الجانب البريطاني؛ فان السودان حريص على تطوير وتنمية علاقاته مع بريطانيا .
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