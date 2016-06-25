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التعليم: القبض على أدمن صفحة تروج لبيع امتحانات الثانوية بـ100جنيه للمادة

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التعليم: القبض على أدمن صفحة تروج لبيع امتحانات الثانوية بـ100جنيه للمادة التعليم: القبض على أدمن صفحة تروج لبيع امتحانات الثانوية بـ100جنيه للمادة
أكدت غرفة العمليات المركزية لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" من وجود حساب يحمل اسم (https://www.facebook.com/profile.php) يروج لبيع الامتحانات بمبلغ (100) جنيه للمادة، ويتم الدفع عن طريق التحويل على التليفون المحمول رقم (01094826806)، تم إبلاغ الإدارة العامة لمباحث الإنترنت بوزارة الداخلية والتى قامت بدورها بالتحرى عن البلاغ.

وأضافت الوزارة، فى بيان لها اليوم السبت، أن وزارة الداخلية أفادت بأنه تم القبض على أدمن الصفحة (م . س) أمس الجمعة 24 من يونيو الجارى، وتبين أنه ليس لديه أية أسئلة أو إجابات لأى امتحان على الإطلاق؛ وإنما هى عملية نصب على أولياء الأمور فقط .

وتُهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأولياء أمور الطلبة والطالبات عدم الانسياق وراء محاولات النصب هذه.


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