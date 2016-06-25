مدير تفتيش أوقاف الإسكندرية يلقى خطبة بمسجد الخلفاء بعد اقتحام السلفيين

تمكن الشيخ محمد لطفى مدير التفتيش والمتابعة بمديرية أوقاف الإسكندرية، من إلقاء خطبة بعد صلاة العصر اليوم بمسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة أبو سليمان بالإسكندرية، بعد تهدئه الأوضاع داخل المسجد، ووصول العشرات من المعتكفين من كافة المناطق والمحافظات المجاورة.

ويتوافد العشرات من السلفيين إلى مسجد الخلفاء الراشدين للاعتكاف فيه بعد قرار الأوقاف بالسماح للمواطنين بالاعتكاف، واحتشد العشرات من التابعين للدعوة السلفية عقب القرار، ووقعت مشادات بين مفتشى الأوقاف والسلفيين بعد منعهم لعدم انتماء العديد منهم لمنطقة أبو سليمان والرمل، وهو ما يخالف القانون وقرارات الوزارة.

وقال أحد المفتشين، إنهم فوجئوا بأعداد كبيرة تقتحم المسجد قبل صلاة العصر واعترض الإمام والمفتشين على وصول هذه الأعداد ودخولهم، على الرغم من تبعيتهم لمنطقة أبو سليمان ووجود معتكفين من محافظات مجاورة، وهو ما يخالف القانون.

وأضاف، أنه تم إبلاغ قيادات المديرية بالواقعة لاتخاذ اللازم ومنع المعتكفين غير المقيدين بمنطقة الرمل، منعاً لحدوث مشاكل داخل المسجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان.

يذكر أن توافد العشرات من أبناء الدعوة السلفية على مسجد الخلفاء الراشدين، بسبب اعتكاف الشيخ ياسر برهامى بالمسجد، وقرار الأوقاف بالسماح للاعتكاف ورفع عدد المساجد إلى 142 بناءً على رغبة المواطنين.

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