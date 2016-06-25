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جون كاسن: المصريون أكثر من يتفهم التحول الذي تشهده بلادنا

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جون كاسن: المصريون أكثر من يتفهم التحول الذي تشهده بلادنا جون كاسن: المصريون أكثر من يتفهم التحول الذي تشهده بلادنا

جون كاسن السفير البريطاني

قال جون كاسين سفير بريطانيا بالقاهرة “إن أكثر من يفهم مشاعر الأمل والقلق ونحن نشهد تحولا جديدا في بريطانيا قد يكونوا المصريون بعد تجربتهم في عامى 2011 و2013″، وذلك فى أعقاب نتائج الاستفتاء الذى جرى حول انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبى.

وأضاف سفير بريطانيا بالقاهرة – فى مجموعة تغريدات على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” اليوم السبت بعنوان (بريطانيا بعد الاستقتاء) – “بريطانيا أمة تواجه زلزالا سياسيا وتحولا كبيرا، ولكن بثقة أننا سوف ننجح معا”.

وتابع كاسين، فى تغريداته المتتالية، “أن بريطانيا ستظل خامس أكبر في العالم، وبها عدد أكبر من الناس لهم وظائف كما لم يحدث من قبل في تاريخنا”، وصاحبة علوم وهندسة يحترمها العالم كله، كما ستظل عضوا دائما بمجلس الأمن، وبمجموعتى السبع الصناعية الكبرى والعشرين بالاضافة إلى حلف الشمال الأطلسى (الناتو)”.

وأكد أن بلاده بعد الاستفتاء ستظل الدولة الكبرى الوحيدة التي تنفق 2% من الناتج القومى على الدفاع، و0.7% على المساعدات، كما ستظل “أمة تجارة عظيمة”، و”قائد عالمي في الفنون والإبداع”، علي حد وصفه.

وشدد كاسين على أن بريطانيا تسعى لديمقراطية متعددة الأعراق والعقائد، حيث يستطيع الناس أن يعظموا إمكانياتهم، لافتا إلي أن بلاده تتمتع بـ”ديمقراطية برلمانية، حيث نحل أمورا كبيرة بشأن مستقبلنا من خلال النقاش السلمي.. وهى دولة فريدة ذات امتيازات هائلة”.

أ ش أ

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