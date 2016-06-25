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قيادى بتيار الغد المعارض: الجربا يلتقى لافروف الاثنين لبحث حل الأزمة السورية

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قيادى بتيار الغد المعارض: الجربا يلتقى لافروف الاثنين لبحث حل الأزمة السورية قيادى بتيار الغد المعارض: الجربا يلتقى لافروف الاثنين لبحث حل الأزمة السورية
قال عضو الأمانة العامة لتيار الغد السورى المعارض، عضو لجنة مؤتمر القاهرة، قاسم الخطيب، إن أحمد الجربا رئيس التيار سيتوجه إلى موسكو على رأس وفد من قيادات التيار؛ للقاء وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف وبعض المسئولين الروس.

وأكد "الخطيب"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم السبت، أن تيار الغد السورى تلقى دعوة من الخارجية الروسية لبحث سبل حل الأزمة السياسية فى البلاد، مشيرًا لأهمية تواصل المعارضة السورية مع الجانب الروسى، لأن بيدها الكثير من مفاتيح الحل للأزمة السورية، موضحًا أن المعارضة السورية تنظر إلى القيادة الروسية باعتبارها المتحكمة فى مصير بشار الأسد.

وبسؤاله عن إمكانية الحديث حول مشاركة تيار الغد فى مفاوضات السلام السورية المقبلة، رد قائلاً: تيار الغد السورى ممثل فى مجموعة القاهرة التى شاركت فى مباحثات جنيف، ومن الممكن أن يتباحث أحمد الجربا مع الروس عن رؤية التيار للحل السياسى.

وكشف عضو الأمانة العامة لتيار الغد، عن وجود ملفات عدة سيتم التباحث حولها، ومنها تجنيب المدنيين القتل ويلات الحرب وسبل مكافحة الإرهاب، معربًا عن أمله فى أن يفتح الروس ممرات آمنة لوصول المساعدات للبلدات والمدن السورية والشعب السورى المحاصر عبر الضغط على النظام السورى والأجهزة الأمنية، مضيفًا: "كما نأمل فى هذا الشهر الفضيل أن يمارسوا جانبهم الإنسانى بالضغط على الأسد ليفتح باب السجون والمعتقلات، والإفراج عن معتقلى الرأى القابعين فى زنازين النظام السورى.
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