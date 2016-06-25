خبر في الجول - محمد حلمي يستقر على الرحيل عن الزمالك

استقر محمد حلمي المدير الفني لنادي الزمالك على الرحيل عن نادي الزمالك في أعقاب تعادل الفريق مع المصري.

وتعادل الزمالك مع المصري بهدفين لكل فريق، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري.

تعادل أهدى الدوري بصفة رسمية للنادي الأهلي بعد فوز الأخير على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في مباراة أخرى.

وشهدت الساعات الماضية حالة من الغضب الشديد للمدير الفني خصوصا أنه يشعر بالتدخل في عمله مثلما حدث حين تم ضم الثنائي أيمن حفني ومحمد كوفي لقائمة الفريق في مباراة المصري.

ويحاول بعض أعضاء المجلس والجهاز الفني إثناء المدير الفني عن قراره في الساعات المقبلة للاستمرار مع الفريق خصوصا أنه يسير بشكل جيد.

وقاد محمد حلمي الزمالك في 10 مباريات إلى الآن، فاز بتسع منهم وتعادل في الأخيرة أمام المصري.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة يوم الأحد المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري.