إيران تصادر الكلاب بهدف مكافحة «ثقافة الإسفاف الغربية»

صادرت السلطات الإيرانية كلابًا يملكها أشخاص في مدينة “شاهين شهر” في وسط إيران بدافع مكافحة “ثقافة الإسفاف الغربية”، على ما ذكرت صحيفة “شهروند” وجمعية الرفق بالحيوان.

ونقلت فرانس برس عن أحد اصحاب الكلاب في الميدنة بمحافظة اصفهان قوله إن أشخاصًا مزودين بوثائق صادرة عن خدمات الطب البيطري “اتوا الأسبوع الماضي إلى المنزل وصادروا كلبي بحجة تلقيحه”، موضحًا أنه عندما قصد صاحب الكلب مصلحة الطب البيطري في المدينة، لم يجد أي إثر للحيوان.

وأضافت الصحيفة أن عمليات “مصادرة” الكلاب حصلت في الواقع بموجب قرار صادر عن مدعي عام المدينة محسن بوسعيدي.

يذكر أن المدعي العام كان قد أكد في تصريحات اوردتها وكالة فارس للأنباء الأسبوع الماضي أن “اقتناء كلب عمل حرام وفق رأي مراجع دينية”.

وأضاف المدعي العام “اذا ما وقعنا على اشخاص يملكون كلابًا ويخرجونها للنزهة، فهذا معناه أنهم يروجون لثقافة الإسفاف الغربية، عندها سنتعامل معهم بحزم”.

وومن جانبه أكد رئيس جمعية الرفق بالحيوان “جويد علي داوود” اعتراضه على هذه العملية “غير القانونية” مشيرًا إلى أن تصريحات المدعي العام “مغلوطة بالكامل”.

وتمنع إيران اخراج الكلاب في نزهة أو التنقل معها في السيارات تحت طائلة مصادرة الحيوان وفرض غرامات على اصحابها بموجب القانون المحلي.