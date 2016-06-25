حرس المنشآت النفطية الليبي يعلن إطلاق معركة الدفاع عن مدينة أجدابيا

أعلن حرس المنشآت النفطية الليبي إطلاق معركة «الدفاع عن مدينة أجدابيا» ضد التشكيلات المسلحة وما يطلق عليه اسم «سرايا الدفاع عن بنغازي» و«مجلس الشورى وغرفة ثوار أجدابيا» .

وقال بيان أصدره حرس المنشآت اليوم السبت، إن الحرس سيشرع في حماية المدينة والأهالي تنفيذًا للقرار الصادر عن وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، المهدي البرغثي، القاضي بتكليف جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الوسطى والقاطع الحدودي أجدابيا بحماية وتأمين مدينة أجدابيا عقب تعرضها لهجوم الأسبوع الماضي من قبل تشكيلات مسلحة متمركزة جنوب المدينة، فيما يعرف بمنطقة «الكيلو 18» جنوبى المدينة على الطريق المؤدية إلى بلدة جالو.

وأضاف «أن دفاع قوتي حرس المنشآت النفطية والقاطع الحدودي عن مدينة أجدابيا يأتي تحت شرعية حكومة الوفاق ووزارة الدفاع التابعة لها».

وكلفت وزارة الدفاع في حكومة الوفاق الوطني الاثنين الماضي حرس المنشآت النفطية والقاطع الحدودي أجدابيا بحماية وتأمين المدينة.

وكانت مجموعة مسلحة ظهرت الأسبوع الماضي في مقطع فيديو أعلنت تأسيس ما أطلقت عليه «سرايا الدفاع عن بنغازي ونصرة من مجلس الشورى وغرفة ثوار أجدابيا»، مؤكدةً أن مرجعيتها للمفتي السّابق الصادق الغرياني.

أ ش أ