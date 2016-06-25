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بوتين يزور الصين لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادى

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بوتين يزور الصين لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادى بوتين يزور الصين لتوقيع عدد من اتفاقيات التعاون الاقتصادى

بوتين والرئيس الصينى
>صورة أرشيفية

أعلنت روسيا والصين اليوم عن توقيع  مجموعه من الاتفاقيات الاقتصادية، والتى تقارب أكثر من 30 إتفاقية فى مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والتجارة والابتكار وذلك بمناسبة زيارة الرئيس الروسى للصين.

يذكر أن هذا اللقاء يأتى فى ظل علاقات قوية بين الصين وروسيا على المستوى الرسمى والشعبى وأن هذه الزيارة تأتى بعد زيارة الرئيس الصينى لروسيا، وكان الرئيس الروسى بوتين قد أشاد بالعلاقات بين البلدين ووصفها بأنها شراكة استراجية كاملة حسبما ذكرت وكالة 24 الإماراتية،من جانبه، قال الرئيس الصيني إن البلدين يدعمان فكرة أن يكونوا أصدقاء إلى الأبد.

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