الإمارات تشارك في الاجتماع الأول لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار

تشارك دولة الإمارات في الاجتماع السنوي الأول لمجلس المحافظين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "AIIB" الذي بدأ في الصين اليوم ويستمر يومين بحضور محافظين وممثلين عن 57 دولة عضواً في البنك إلى جانب المراقبين من الشركاء الدوليين. وقد ترأس وفد الإمارات العربية المتحدة في الاجتماعات معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر وزير دولة ممثل دولة الإمارات في مجلس المحافظين وضم سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية نائب ممثل الدولة في المجلس.

وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر إن جدول أعمال الاجتماع السنوي الأول لمجلس المحافظين للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية يركز على بحث آلية تسريع جهود التنمية في قارة آسيا وتوفير مصادر جديدة لتمويل العمليات التنموية والمحافظة على مستوى متوازن من النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إضافةً إلى تحديات التمويل التي تواجه جهود التنمية وكيفية التصدي لها".

وأضاف إنه "تماشياً مع توجيهات القيادة تقوم دولة الإمارات بدور فاعل كعضو مؤسس في البنك الذي يهدف إلى تعزيز جهود التنمية في قارة آسيا، وكذلك تشجيع الاستثمار لأغراض التنمية وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة في المنطقة، ودعم المشاريع التي تحقق نتائج اقتصادية واجتماعية تمتد آثارها الإيجابية في المنطقة ككل، مع التركيز على احتياجات الدول الأعضاء الأكثر حاجة للتنمية، خاصةً في مجال مشاريع البنية التحتية والاستدامة".

وأكد أن سياسة البنك تتماشى مع رؤية القيادة الحكيمة في دولة الإمارات وإيمانها الراسخ بأهمية التنسيق والتعاون المشترك بين المؤسسات التنموية العالمية، بهدف تكثيف الجهود الإنمائية الدولية في مجال محاربة الفقر، ما يستدعي ضخ مزيد من الاستثمار في مشاريع البنى التحتية كمطلب أساسي لتسريع عجلة التنمية في البلدان الآسيوية. وأشار إلى أن دولة الإمارات تلعب دوراً ريادياً بالمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالدول النامية، حيث تدعم غايات وأهداف البنك مساعي العون والإنمائي الذي تقوده دولة الإمارات في أكثر من 140 دولة حول العالم.

وعقد معالي د. سلطان أحمد الجابر عدداً من الاجتماعات الثنائية خلال زيارته لجمهورية الصين الشعبية، وذلك لبحث سبل التعاون ومناقشة آخر مستجدات العلاقات الثنائية بين البلدين والتي تتسم بأبعاد استراتيجية.

والتقى معاليه كلا من معالي ناينغ جازهيه نائب رئيس لجنة الإصلاح والتنمية الصينية، ومعالي أكس يو ليرونغ رئيس بنك الصين للتنمية، ومعالي وينغ يلن رئيس مؤسسة البترول الوطنية في الصين. وكان قد تم الإعلان عن مبادرة تأسيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الصين في شهر أكتوبر 2013 خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ للرؤساء التنفيذيين التي عقدت في إندونيسيا.

وانضمت دولة الإمارات كعضو مؤسس ودائم في البنك في أبريل 2015 إلى جانب أكثر من 57 دولة من الأعضاء المؤسسين، وتم تكليف صندوق أبوظبي للتنمية بتمثيل الدولة في التنسيق مع إدارة البنك ومتابعة جميع الأعمال والمشاريع المنبثقة عنه.

ويبلغ رأسمال البنك المصرح به 100 مليار دولار أمريكي، ويركز في عملياته التمويلية على مشروعات الطاقة والكهرباء والمواصلات والاتصالات والبنية التحتية والزراعة في المناطق الريفية، وتزويد المياه والصرف الصحي وحماية البيئة ومشاريع التطوير الحضري والخدمات اللوجستية وغيرها من القطاعات المنتجة.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع السنوي الأول لمجلس المحافظين تقرير سير العمل والميزانية العمومية والاتفاق على تاريخ ومكان انعقاد الاجتماع السنوي الثاني، وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وكذلك انتخاب أعضاء المكتب من مجلس المحافظين.

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