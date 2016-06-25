«ميشيل أوباما» تزور أفريقيا لتسليط الضوء على تعليم الفتيات

أعلن مكتب ميشيل أوباما سيدة الولايات المتحدة الأولى أنها ستسافر إلى أفريقيا غدًا الأحد، مع ابنتيها ساشا وماليا وأمها في محاولة لتشجيع تعليم الفتيات.

وبحسب رويترز فأن الجولة ستشمل الجولة التي تستمر 6 أيام زيارة كل من المغرب وليبيريا، كما وستزور ميشيل أوباما أيضًا اسبانيا.

وستسلط الجولة الضوء على عمل مبادرة “دعوا الفتيات تتعلم” وهي مبادرة حكومية أمريكية طرحها الرئيس باراك أوباما والسيدة الأولى في 2015.

وقال “تينا تشيشن” مديرة ميشيل أوباما للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف إن هذه المبادرة جزء من “محاولة حكومية أمريكية لمعالجة الحواجز التي تمنع أكثر من 62 مليون فتاة في شتى أنحاء العالم من التعليم ولاسيما الفتيات القاصرات.”

وقال مكتبها إن الممثلتين “ميريل ستريب” و”فريدا بينتو” ستنضمان إلى ميشيل أوباما في المغرب حيث ستتحدث إلى فتيات قاصرات بشأن التحديات التي تواجههن للحصول على تعليم.

وفي ليبيريا ستزور ميشيل أوباما منشأة تدريب أمريكية ومدرسة مع رئيسة ليبيريا “ايلين جونسون سيرليف” وهي أول رئيسة دولة منتخبة في افريقيا والحائزة على جائزة نوبل للسلام.