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مد أجل الحكم في استئناف منسق «6 أبريل» على حبسه لـ٣٠ يوليو

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مد أجل الحكم في استئناف منسق «6 أبريل» على حبسه لـ٣٠ يوليو مد أجل الحكم في استئناف منسق «6 أبريل» على حبسه لـ٣٠ يوليو

عمرو علي، منسق حركة “شباب 6 أبريل”

قررت محكمة جنح مستأنف المرج، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، مد أجل الحكم في استئناف عمرو علي، منسق حركة “شباب 6 أبريل”، على حكم حبسه 3 سنوات، لجلسة 30 يوليو، لاستكمال المداولة.

وكانت محكمة جنح المرج قد أصدرت حكمًا بالسجن 3 سنوات لعلي و3 آخرين غيابيًا، 29 فبراير الماضي، وهم رامي مجدي وأحمد ممدوح، ونجاة محمد عز 3 سنوات، وتغريم كل منهم 500 جنيه.

ووجهت النيابة العامة لعمرو علي في القضية المقيدة برقم 4549 لـسنة 2015 إداري المرج عدة اتهامات منها “التظاهر وإثارة الشغب، ومقاومة السلطات، والانضمام لحركة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستخدام القوة والإرهاب لقلب نظام الحكم فى البلاد، وحيازة منشورات”.

يذكر أن قوات الأمن قامت بإلقاء القبض على منسق 6 إبريل فجر ٢٢ سبتمبر ٢٠١٥، من منزله بشبين الكوم بالمنوفية.

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