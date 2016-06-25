تركيا تعتقل 28 شخصًا للاشتباه بصلات مالية مع «كولن»

اعتقلت الشرطة التركية 28 شخصًا، اليوم السبت، للاشتباه بتمويلهم حركة يقودها “فتح الله كولن” المعارض المقيم في الولايات المتحدة.

ونقلت “رويترز” عن وكالة دوجان إن التحقيق يشمل رئيس الرابطة التركية لرجال الأعمال والصناعة “توسكون”، وأن شرطة الأموال ما زالت تبحث عن 23 شخصًا آخرين في اسطنبول وأقاليم قونية وقيصرية وموجلا الجنوبية.

وتستهدف الشرطة الآلاف من مؤيدي كولن الذي تتهمه السلطات “بتزعم جماعة إرهابية”، بينما ينفي كولن تلك الاتهامات.

وكان كولن وإردوغان حليفين إلى أن بدأ مسؤولون بالشرطة وممثلو ادعاء اعتبرتهم السلطات موالين لكولن تحقيقًا في وقائع فساد شمل الدائرة المقربة من إردوغان في 2013.

وتم فصل أو نقل الآلاف من رجال الشرطة والادعاء والقضاء للاشتباه بصلتهم بكولن بينما تعرضت عدة وسائل إعلامية مرتبطة بكولن للإغلاق أو فرض الوصاية القانونية.