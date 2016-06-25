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حركة الشباب الصومالية المتشددة تهاجم فندقا فى مقديشو

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حركة الشباب الصومالية المتشددة تهاجم فندقا فى مقديشو حركة الشباب الصومالية المتشددة تهاجم فندقا فى مقديشو
قال ضابط شرطة إن حركة الشباب الصومالية المتشددة، شنوا هجوما انتحاريا على فندق فى وسط العاصمة مقديشو، اليوم السبت، ثم اقتحموا المبنى.

ولم يشر المسؤول لأى تفاصيل عن خسائر بشرية ولم يصدر أى تعليق فورى من حركة الشباب على الهجوم. وتشن الحركة المتشددة من حين لآخر هجمات فى مقديشو فى إطار سعيها للإطاحة بالحكومة المدعومة من الغرب.

وقال الميجر نور فرح لرويترز "إنهم بدأو بهجوم انتحارى ثم اقتحموا (الفندق) وهم الآن داخله. ويستمر حاليا تبادل مكثف لإطلاق النار."

وقال إن فندق ناساهابلود تم استهدافه مضيفا أنه "من السابق لآوانه الإدلاء بتفاصيل، وفى الأعوام الماضية كثفت حركة الشباب من هجماتها خلال شهر رمضان حيث يستهدفون أماكن التجمعات سواء قبل الإفطار مباشرة أو بعده.

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