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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في ويست فيرجينيا إلى 26 قتيلا على الأقل

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ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في ويست فيرجينيا إلى 26 قتيلا على الأقل ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في ويست فيرجينيا إلى 26 قتيلا على الأقل

أرشيفية

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي وقعت أمس الجمعة في ولاية ويست فرجينيا الأمريكية إلى 26 قتيلا على الأقل، حسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وقالت السلطات – في تصريح نقلته صحيفة “يو إس إيه توداي” على موقعها الإلكتروني اليوم السبت – إن عدد الضحايا ارتفع إلى 26 قتيلا، بعدما أشارت آخر حصيلة إلى 23 فقط..موضحة أنه عُثر على ثلاث جثث أخرى ماتت غرقا جراء الأمطار الجارفة والتي تسببت في تدمير أكثر من مائة منزل وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان.

وكان حاكم ولاية ويست فرجينيا، إيرل راى تومبلين، قد أعلن حالة الطوارىء لمواجهة الأضرار التي سببتها الفيضانات التي اجتاحت الولاية نتيجة لهطول الأمطار الغزيرة لعدة ساعات.

وقال تومبلين – في مؤتمر صحفي – إن أعمال البحث والإنقاذ لا تزال لها الأولوية القصوى لمساعدة المواطنين المحاصرين داخل منازلهم أو في سياراتهم.

وتم نشر نحو 200 من أفراد الحرس الوطني في أجزاء من ولاية فيرجينيا الغربية حيث وصل ارتفاع المياه إلى نحو 10 بوصات.

ومن جانبه، قال كيفين لو، خبير المناخ بالولاية، إن تلك الفياضات تعد الثالثة من حيث القوة التدميرية والتى تشهدها الولاية.

أ ش أ

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