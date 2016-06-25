قوات الأمن تداهم بؤرا إجرامية بالصعيد والقليوبية وتضبط 1192 هاربا من أحكام

وجه اللواء السيد جاد الحق، مساعد وزير الداخلية، عدة حملات أمنية مكبرة استهدفت البؤر والعناصر الإجرامية الخطيرة وحائزى الأسلحة النارية وتجار المواد المخدرة والخارجين عن القانون بمديريات أمن "المنيا، أسيوط، قنا، سوهاج، الفيوم، القليوبية".

وأسفرت مداهمات قوات الأمن للبؤر الإجرامية عن ضبط (20) قضية مخدرات و(11) متهما هاربا مطلوبا ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، وتم استهداف أطراف (9) خصومات ثأرية وضبط ما بحوزتهم من أسلحة نارية بمديريتى أمن (أسيوط ، الفيوم).

وقد تم تنفيذ (1192) حكما قضائيا متنوعا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وجار استمرار الحملات الأمنية.

"الأمن العام" تضبط 29 ألف هارب من حكم و286 قضية مخدرات