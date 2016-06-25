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تأجيل دعوى نفقة حفيدة الفنانة هالة فاخر لجلسة 16يوليو

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تأجيل دعوى نفقة حفيدة الفنانة هالة فاخر لجلسة 16يوليو تأجيل دعوى نفقة حفيدة الفنانة هالة فاخر لجلسة 16يوليو
أجلت الدائرة "16" بمحكمة أسرة الجديدة، اليوم السبت، خامس جلسات دعوى "نفقة الأقارب" رقم 123 لسنة 2016 المقامة من طليقة نجل الفنانة هالة فاخر ضدها وضد نجلها ووالده "أيمن حسين صدقى"، والتى تطالبهم فيها بالإنفاق على ابنتها "جاسمين" إلى جلسة 16 يوليو المقبل للتحقيق، وذلك لبيان إذا ما كان نجل الفنانة عاطل عن العمل من عدمه.

وقد تغيب الفنانة هالة فاخر ونجلها عن حضور جلسة اليوم، ومثلت طليقة نجلها بوكيل عنها، وقدم التحريات الخاصة بدخل الفنانة هالة فاخر، والتى اكتفت بالإشارة إلى أنها ميسورة الحال دون تحديد حجم ممتلكاتها ودخلها، وأكد أنه لم يستدل على عنوان نجلها.

وكانت هالة حسن طليقة نجل الفنانة هالة فاخر قد تقدمت بطلب رقم 100 لسنة 2016 أسرة مصر الجديدة إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ضد كل من الفنانة هالة فاخر ونجلها حسين أيمن حسين صدقى ووالده أيمن حسين صدقى، وطالبت فيه بإلزام كل من "فاخر" و"أيمن" جد ابنتها "جاسمين"، التى تعانى من ضيق فى التنفس وأمراض صدرية بالإنفاق عليها.


>اليوم.. نظر دعوى نفقة الأقارب ضد الفنانة هالة فاخر ونجلها

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