محافظة الإسكندرية تفعل خط ساخن لاستقبال شكاوى المواطنين

أعلنت محافظة الإسكندرية، إطلاق خط ساخن لغرفة عمليات المحافظة تحت رقم 114 يعمل على مدار 24 ساعة لتلقى شكاوى المواطنين.

وأشار حسن سلام رئيس غرفة عمليات المحافظة، فى تصريحات صحفية اليوم، إلى أن الغرفة بها وردية للرد على شكاوى المواطنين من جميع المرافق، مياه، كهرباء، صرف صحى، وتتلقى الشكاوى من جميع المواطنين فى أى وقت طوال 24 ساعة.

كما تقوم بعمل اللازم مع كل الجهات وإنهاء المشكلة، وإخطار الشاكى بما تم فى شكواه، بالإضافة إلى خط ساخن لكل شركة من شركات المرافق، الكهرباء 121، المياه 125، الصرف الصحى 175، النجدة 122، الإسعاف 123، المطافى 180.

- بالصور.. 28 ألف جنيه حد أقصى لإيجار كبائن ستانلى بالإسكندرية لمدة 3 سنوات