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البحرية الروسية: روسيا أهدت لنشا مزودا بصواريخ "موسكيت" الفتاكة العام الماضى

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البحرية الروسية: روسيا أهدت لنشا مزودا بصواريخ "موسكيت" الفتاكة العام الماضى البحرية الروسية: روسيا أهدت لنشا مزودا بصواريخ "موسكيت" الفتاكة العام الماضى
قال رئيس إدارة التدريب القتالى فى البحرية الروسية الأدميرال فيكتور كوتشيمازوف، إن روسيا أهدت العام الماضى لنشا مزودا بصواريخ "موسكيت" الفتاكة.

وأضاف الأدميرال الروسى لوكالة "نوفستى" الروسية أن القيادة العسكرية السياسية فى روسيا ترغب فى مساعدة مصر فى مكافحة الإرهاب ليس فقط على الأرض، ولكن أيضا فى عرض البحر.

ويحتوى اللنش "مولينيا" على صواريخ موسكيت البحرية السوفيتية والذى تم تصميمه فى عام 1973 لمواجهة ألمانيا والدنمارك وتركيا، ويبلغ طول الصاروخ 9.7م، ووزنه 4150 كجم، ومزود بأربعة محركات رام جيت تعطيه سرعة قصوى تبلغ 2800كم/س ومحمل برأس حربية يبلغ وزنها 300 كجم ومداه 120 كم.

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مصر 365

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