حبس 6 عاطلين ضبط بحوزتهم كمية من الحشيش وأقراص مخدرة بشبرا الخيمة

أمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة المستشار مصطفى المتناوى، بحبس "6 عاطلين" أربعة أيام على ذمة التحقيق، بعدما ضبط بحوزتهم كمية من الأقراص المخدرة والحشيش وأسلحة نارية وطلقات.

كان قد تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء أشرف عبد القادر، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث قسم أول شبرا الخيمة برئاسة الرائد محمد سرحان، والنقيب مصطفى هاشم المراغى ومحمد أبو سريع، معاونى مباحث القسم، بإشراف العقيد محمود هندى، رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة، بضبط كل من "محمود م م" 29 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار، وكمية من الحشيش المخدر حوالى 100 جرام ومبلغ مالى 340 جنيها، وهاتف محمول و"نبيل ع ا" 39 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 3 طلقات من ذات العيار وعدد (120) قرصا مخدرا ومبلغ مالى 275 جنيها وهاتف محمول.

كما تم ضبط "مصطفى س ا" وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر 150 جراما ومبلغ مالى 280 جنيها وهاتف محمول، و"أحمد ح ك" 28 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 2 طلقة من ذات العيار وكمية من الحشيش المخدر حوالى 150 جراما و330 جنيها وهاتف محمول، و"محمد ف م" 30 سنة عاطل وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش و3 طلقات نارية من ذات العيار.

وقد تحرر محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة أصدرت قرارها السابق بإشراف المستشار وليد البيلى، المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

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