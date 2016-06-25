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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الكريمات

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مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الكريمات مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بطريق الكريمات
لقى شخصا مصرعه وأصيب أثنين آخرين، اليوم السبت، فى حادث تصادم سيارتين بطريق الكريمات التابع لدائرة قسم أطفيح بالجيزة، الأمر الذى أدى الى توقف حركة المرور أمام المتجه من القاهرة وفى طريقه إلى مناطق الصعيد، وانتقل رجال المرور إلى المكان، ويتم سحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، بلاغا من غرفة النجدة يفيد حادث تصادم أعلى طريق الكريمات، وعلى الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث، وتبين حدوث انفجار فى الإطار الأمامى للسيارة، و أصطدامها بآخرى وانتقلت سيارة إسعاف إلى المكان، وتم نقلهم إلى المستشفى.

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مصر 365