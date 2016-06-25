ضبط 3 أشخاص يوزعون رشاوى أمام لجنة بالانتخابات التكميلية فى مركز الفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط 3 أشخاص يوزعون مبالغ مالية كرشاوى انتخابية على الناخبين لتوجيههم للإدلاء بأصواتهم لأحد المرشحين بجولة الإعادة بالانتخابات التكميلية على المقعد الخالى بدائرة مركز الفيوم.

كان اللواء ناصر العبد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا بتمكن القوة الأمنية المكلفة بتأمين لجنة مدرسة الشيخ فضل الابتدائية من ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مبالغ مالية يقومون بتوزيعها علي الناخبين كرشاوى انتخابية لشراء أصواتهم لأحد المرشحين بجولة الإعادة بالانتخابات التكميلية بالمركز، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

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