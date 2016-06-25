استبدلي "لوغن" بفرشاة تنظيف المرحاض

يحلّ جهاز "لوغن" Loogun المبتكر من أوجلان هورسمان والبالغ ثمنه 48.21 دولاراً أمريكياً، محلّ فرشاة المرحاض الاعتيادية، وهو عبارة عن رذاذ طائر ينظّف فوق وتحت خط المياه. وهو مصمّم للقضاء على البقع الصعبة، ومراع للصحّة وخال من المواد الكيميائية. ويمكن حمل الجهاز باليد.

يأتي "لوغن"، في إثر بحث كشف أن ربع الأفراد ببريطانيا (24%) قد أجمعوا أن فرشاة المرحاض الموجودة منذ 70 سنةً، تعتبر أكثر منتج غير صحّي في بيوتنا. ويظهر البحث أيضاً أن كثيرين لا يقومون باستبدال فرشاة جديدة بتلك المتسخة.

والجدير بالذكر أن 80% من البريطانيين يمتلكون فرشاة مرحاض، و72% منهم يضعون واحدة في كلّ حمّام، ولكن المثير للصدمة أن ما يقرب من ربع المستصرحين لم يغيّروا الفرش في منازلهم أبداً، وأن 36% يستبدلونها كل خمس سنوات! فضلاً عن أن 6% من البالغين البريطانيين قد ضبطوا طفلاً يلعب بفرشاة المرحاض!