تقرير في الجول - في ذكراه.. كيف ظهر مايكل جاكسون في عالم كرة القدم

اليوم 25 يونيو يكون قد مر على وفاة المغني الأمريكي مايكل جاكسون 7 سنوات بعد أن توفي بشكل مفاجيء في عام 2009.

مايكل جاكسون الذي أصبح ظاهرة في الغناء قبل أن يتم 10 سنوات لم يكن مؤثرا فقط في عالم الموسيقى والفنون بشكل عام، بل امتد تأثيره لملاعب كرة القدم أيضا سنستعرض أبرزها.

ويعيد FilGoal.com نشر تقريرا عن ظهور مايكل جاكسون ملك البوب في عالم كرة القدم.

1 - بواتينج ورقصة الدوري

عام 2011 بعد أن توج فريق ميلان بلقب الدوري الإيطالي نفذ الغاني كيفين برنس بواتنج وعده بالرقص مثل مايكل جاكسون وارتدى ملابس مشابهة للتي كان يرتديها المغني الأمريكي.. لاعب ميلان كان قد وعد بفعل هذا الأمر لو فاز الروسونيري بالدوري لأنه سيكون أول لقب مهم له في حياته كلاعب.

بواتنج قام بالرقص على أغنية "بيلي جين" الشهيرة بل ونفذ رقصة Moonwalk ببراعة.

2 - رقصة Moonwalk

باس سافاج مهاجم إنجليزي غير معروف بالمرة.. لم يسبق له وأن لعب في الدوري الممتاز أو حتى النجاح في دوري الدرجة الثانية يبلغ من العمر حاليا 33 عاما دون أن يترك بصمة واحدة كلاعب كرة.

لكن اللقطة الأشهر لسافاج كانت رقصة Moonwalk التي نفذها بعد تسجيله لهدف لتصبح بعد ذلك ضمن الاحتفالات المسجلة في لعبة الفيديو الأشهر فيفا.

اعترض بالـMoonwalk

اعترض توبي مدافع سبورت ريسيف على حكم مباراة فريقه أمام سانتا كروز في ذهاب نهائي كأس البرازيل بالقيام برقصة Moonwalk الشهيرة عقب أن أشهر الحكم في وجهه بطاقة صفراء تعني غيابه عن مباراة الإياب.

وقال اللاعب عقب اللقاء: "كنت مستاء جدا حين أعطاني البطاقة الصفراء، وعندما طلب مني رؤية رقم قميصي فعلت ذلك بعفوية".

3 - التمثال ومحمد الفايد

محمد الفايد الملياردير المصري ومالك نادي فولام السابق كان صديقا لمايكل جاكسون الذي حضر مباراة في كرافن كوتاج معقل النادي اللندني عام 1999، وبعد وفاة المغني الأمريكي بسنتين قرر الفايد وضع تمثالا لمايكل جاكسون أمام ملعب الفريق.

بعد بيع النادي قرر شاهد خان المالك الباكستاني الجديد لفولام إزالة التمثال وطلب من الفايد نقله ليتم نقله إلى متحف كرة القدم، بعدها بأشهر قليلة هبط فولام للدرجة الثانية لأول مرة منذ أكثر من عقد ويؤمن الفايد أن إزالة تمثال مايكل جاكسون كان السبب إذ يرى أنه كان جالبا للحظ.

4 - هل كان مشجعا لنيس الفرنسي؟

بعد وفاة مايكل جاكسون بيومين فقط عام 2009 انتشرت صورا قديمة للمغني الأمريكي في إحدى جلسات التصوير مرتديا قميص نيس الفرنسي ليصبح الأمر حديث الجميع هناك واضطر النادي وقتها لإصدار بيانا رسميا ليوضح حقيقة الأمر.

وقال نيس أن تلك الصور تم التقاطها عام 1983 عبر المصور الأمريكي تود جراي وأنهم يثقوا أن القميص الذي ارتداه مايكل جاكسون كان له ولم يستخدمه المصور من أجل التقاط تلك الصور.. لكنهم أكدوا على عدم استطاعتهم الاحتفاظ بهذا القميص كذكرى.