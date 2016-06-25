موريتانيا تسلم ملك المغرب دعوة حضور القمة العربية فى يوليو المقبل

سلم وزير الخارجية الموريتانى إسلك ولد أحمد، دعوة موريتانيا لملك المغرب محمد السادس، للمشاركة فى القمة العربية التى تستضيفها، لوزير الخارجية المغربية صلاح الدين مزوار، وجاء تسليم الدعوة خلال لقاء جمعهما فى العاصمة المغربية الرباط، وذلك بعد أسابيع من تلكؤ موريتانيا فى تسليمها، وسعيها لأن تسلم للملك محمد السادس بشكل مباشر، وهو ما اعتذرت عنه المغرب بفعل وجود الملك حينها خارج البلاد، وازدحام جدوله.

وقالت وكالة الأنباء الموريتانية المستقلة، إن هذا الخلاف بين البلدين حول هذه النقطة أدى لتأخر دعوة موريتانيا للمغرب إلى الآن، رغم أن موريتانيا بدأت منذ منتصف مايو الماضى فى توجيه الدعوات إلى القادة العرب للمشاركة فى القمة 27 التى تستضيفها يومى 25 و 26 يوليو القادم.

وقال بيان للخارجية الموريتانية، إن ولد أحمد بحث مع مزوار مجالات التعاون الثنائى بين موريتانيا والمملكة المغربية، وآفاق قمة جامعة الدول العربية التى ستنعقد بنواكشوط الشهر القادم، كما تناولت المحادثات مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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