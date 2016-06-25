الجبورى يزور"مخمور" لمتابعة سير عمليات تحرير نينوى شمالى العراق

تفقد رئيس مجلس النواب العراقى سليم الجبورى اليوم السبت، قواطع العمليات العسكرية ضد تنظيم (داعش) الإرهابى فى قضاء مخمور خلال زيارته لمحافظة نينوى شمالى العراق، للاطلاع على التحضيرات الجارية لتحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.. كما التقى على هامش الزيارة وزير الدفاع العراقى خالد العبيدى.

ووصل الجبورى اليوم إلى مقر قيادة "عمليات تحرير نينوى" يرافقه عدد من نواب البرلمان ومحافظ نينوى نوفل سلطان العاكوب، وكان فى استقباله قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبورى وقيادات عسكرية عراقية.. حيث عقد اجتماع شرح خلاله العاكوب سير عمليات تحرير نينوى التى دخلت مرحلتها الثانية.

ونوه رئيس البرلمان بالجهود الكبيرة التى تبذلها القوات المسلحة العراقية والتى حققت انتصارات مهمة وأسهمت فى كسر شوكة الإرهاب، وخلق الظروف المناسبة لتحرير مدينة الموصل وإنهاء وجود تنظيم داعش فى العراق، مؤكدا ضرورة إيلاء البعد الإنسانى أهمية قصوى حفاظا على أرواح المدنيين.

وأوضح الجبوري، خلال مؤتمر صحفى عقب الاجتماع مع قيادة عمليات نينوي، أن هدف الزيارة تقديم مستلزمات الدعم الضرورية للمقاتلين الذين أثبتوا بفضل شجاعتهم أن نهاية داعش أصبحت وشيكة، مؤكدا ضرورة استثمار حالة الانكسار والهزيمة التى يعانيها تنظيم داعش الإرهابى لهزيمته بشكل نهائى.

وشدد رئيس البرلمان على أهمية التنسيق والتعاون بين جميع الأطراف المشاركة فى عملية تحرير نينوى متمثلة بالتحالف الدولى وقوات "البيشمركة" الكردية ومتطوعى العشائر والقوات المسلحة العراقية من أجل تحقيق النصر الناجز والنهائى على داعش.

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